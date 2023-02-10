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10 февраля 2023, новость

Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова

Ранее Дмитрий Певцов назвал фильм «чудовищной диверсией»
Чебурашка

Продюсер и сценарист картины «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на обвинения со стороны российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Свою позицию он обозначил изданию «Подъем».

Он назвал высказывания политика о чудовищной диверсии фильма против детей «глупостями, недостойными комментариев».

9 февраля Певцов рассказал, что ему не понравился фильм, так как в ленте нет положительных героев среди людей. Артист добавил, что то, что кажется забавным взрослым, может подействовать на детей пролонгировано. «Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что российским детям стоит пропагандировать идею добра из «Чебурашки».

Общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.

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