Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова

9 февраля Певцов рассказал, что ему не понравился фильм, так как в ленте нет положительных героев среди людей. Артист добавил, что то, что кажется забавным взрослым, может подействовать на детей пролонгировано. «Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — заявил он.