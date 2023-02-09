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9 февраля 2023, новость

Ирина Безрукова не сдержала слез на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Актриса откровенно ответила на вопросы ведущей о личной жизни
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Героиней нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала актриса Ирина Безрукова.

Звезда кино и сериалов откровенно ответит на вопросы ведущей о браке с артистом Игорем Ливановым, об уходе к Сергею Безрукову и о том, как она переживала драматичные события своей жизни. 

Кроме того, актриса расскажет, как ей удается потрясающе выглядеть, не прибегая к пластическим операциям, а также раскроет свой самый главный секрет, который долгое время берегла от всех.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей.

Ранее героями передачи становились Татьяна НавкаЕлена ПрокловаМаша Малиновская и другие российские звезды.

Выпуск «Секрета на миллион» выйдет в эфир 11 февраля в 21.25 на НТВ.

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