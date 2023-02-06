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6 февраля 2023, новость

Звезда «Сумерек» назвал своего героя немного раздражающим

Тэйлор Лотнер поделился впечатлениями после просмотра фильмов со своим участием
Тэйлор Лотнер в образе Джейкоба

Актер Тэйлор Лотнер признался, что год назад пересмотрел несколько фильмов по «Сумеркам» и по-другому взглянул на своего героя. Об этом актер заявил в подкасте Toast With Jackie & Claudia Oshry.

«Когда я смотрел, то подумал: "Джейкоб немного раздражает". Я люблю своего героя, его сердце, но он немного раздражает», — признался Лотнер.

Кроме того, Лотнер рассказал об отношениях вне экрана с Робертом Паттинсоном. Как известно, фанаты разделились на два лагеря, однако между самими актерами никакого противостояния не было. «Было очень странно путешествовать по миру, бывать в разных городах и иметь тысячи фанатов, которые были либо на твоей стороне, либо на стороне того парня. Мы ведь одна команда», — рассказал звезда «Сумерек».

Как сообщалось ранее, в 2021 году Тэйлор Лотнер получил первую за пять лет роль в кино: актер снялся в семейной комедии стримингового сервиса Netflix под названием «Домашняя команда», вышедшей в январе 2022 года. Напомним, помимо «Сумерек», актер снимался в фильмах «День Святого Валентина», «Погоня», «Одноклассники 2», «Нелепая шестерка».

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