Звезда «Сумерек» назвал своего героя немного раздражающим

Актер Тэйлор Лотнер признался, что год назад пересмотрел несколько фильмов по « Сумеркам » и по-другому взглянул на своего героя. Об этом актер заявил в подкасте Toast With Jackie & Claudia Oshry.

«Когда я смотрел, то подумал: "Джейкоб немного раздражает". Я люблю своего героя, его сердце, но он немного раздражает», — признался Лотнер.

Кроме того, Лотнер рассказал об отношениях вне экрана с Робертом Паттинсоном. Как известно, фанаты разделились на два лагеря, однако между самими актерами никакого противостояния не было. «Было очень странно путешествовать по миру, бывать в разных городах и иметь тысячи фанатов, которые были либо на твоей стороне, либо на стороне того парня. Мы ведь одна команда», — рассказал звезда «Сумерек».