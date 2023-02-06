Фильм «Чебурашка» посмотрели в кино 20 млн зрителей

Кадр из фильма «Чебурашка»

На фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко с момента его премьеры в кинотеатрах купили 20 млн билетов. Об этом сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кассовые сборы фильма, по состоянию на вечер 5 февраля, составляют 6 104 125 679 рубля.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Чебурашка» обосновался в лидерах как самый посещаемый проект в истории российского проката, обогнав первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» на 48,5%. Помимо них, в топ-5 по посещаемости — «Движение вверх», «Холоп» и «Король Лев».

Ранее генеральный директор прокатчика «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» будут показывать в российских кинотеатрах до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель.