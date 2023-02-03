Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме

По сюжету, от главной героини Юлии (эту роль исполнила Мария Порошина) после 25 лет счастливого, как ей казалось, брака уходит муж Арсений (его сыграл Сергей Жигунов). Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Ярослав Бойко). Он, как и Юлия, разочаровался в любви, и их отношения с самого начала не задаются, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу.