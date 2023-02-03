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3 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме

Актеры исполнили главные роли в сериале «Всем по 50»
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Фото: телеканал «Россия 1»

В Москве завершились съемки многосерийной мелодрамы «Всем по 50» режиссера Станислава Назирова («Сиделка», «Шоу про любовь»).

По сюжету, от главной героини Юлии (эту роль исполнила Мария Порошина) после 25 лет счастливого, как ей казалось, брака уходит муж Арсений (его сыграл Сергей Жигунов). Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Ярослав Бойко). Он, как и Юлия, разочаровался в любви, и их отношения с самого начала не задаются, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу.

В сериале также снялись Анна Якунина, Максим Аверин, Галина Безрук, Егор Кутенков, Марина Доможирова, Илья Акинтьев и другие. Съемки проходили в Москве и Подмосковье.

Премьера мелодрамы «Всем по 50» запланирована в эфире телеканала «Россия 1» в 2023 году, точная дата пока неизвестна.

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