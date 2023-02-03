Долина и Карнавал появились вместе в новом проекте «Первого»

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В подкасте «Неформат» звезды впервые встретились после конфликта, вспыхнувшего в 2021 году в онлайн-шоу «Музыкалити». Тогда Долина заявила, что популярная блогерша не умеет петь и не имеет музыкального образования.

В эфире «Первого канала» звезды примирились и спели вместе, а также исполнили совместный танец для соцсетей.

Впрочем, Лариса Долина подчеркнула, что ссоры между ней и Валей не было: «Был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения».

Карнавал, в свою очередь, извинилась за своих фанатов: «Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столько негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории».

Еще одним гостем программы стал стример Иван Чебанов, запомнившийся удачными выступлениями в шоу «Голос» и «Фантастика» и впечатливший Ларису Долину собственной, альтернативной версией песни «Погода в доме».