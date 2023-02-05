От Орловой до Качалова: кто играет легендарных артистов в сериале «Раневская»

Фаина Раневская — Мариэтта Цигаль-Полищук

Мариэтта Цигаль-Полищук в образе Фаины Раневской

В биографической драме «Раневская» режиссера Дмитрия Петруня, стартующей 8 февраля в онлайн-кинотеатре Kion, заглавную роль — Фаины Георгиевны Раневской — исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы фактурной внешности сериал о легенде советского кино стал не первым проектом про историческую личность из мира искусства — Мариэтта играла Анну Ахматову в «Крыльях империи», а в «Таинственной страсти» по Василию Аксенову — писательницу Зою Богуславскую.

По словам авторов «Раневской», кастинг на роль Фаины Георгиевны был долгим и масштабным, он длился несколько месяцев. А сама Мариэтта рассказала, что она, сохраняя все фирменные черты Раневской, старалась не копировать актрису, а сыграть свое восприятие знаменитой артистки.

Любовь Орлова — Ирина Гринева

Ирина Гринева в образе Любови Орловой в сериале «Раневская»

С Любовью Орловой, советской кинодивой и женой всесоюзно обожаемого режиссера Григория Александрова, Раневская познакомилась в 1940-х годах на съемках комедии «Весна» и сразу же подружилась; известно, что актрисы переписывались, и в письмах Орлова называла Раневскую «мой Фей». По воспоминаниям современников, Любовь была единственной, кого Фаина слушалась, и, если на площадке или за кулисами назревал скандал с участием Раневской, все очевидцы знали, что нужно позвонить Орловой.

В проекте Kion ее воплотила актриса Ирина Гринева, которая признается, что сыграть Орлову было ее большой мечтой, которая наконец сбылась. Григорий Александров, кстати, тоже появится в сериале — в исполнении актера Александра Титоренко.

Василий Качалов — Александр Домогаров

Александр Домогаров в образе Василия Качалова в сериале «Раневская»

Ни один рассказ о Раневской не обойдется без упоминания артиста Василия Качалова — плакат с его изображением срывает со столба юная Фанни Фельдман, будущая Раневская, в самом начале сериала. Их отношения нередко называют «несостоявшимся романом», а сама Фаина, которая так и не вышла замуж, говорила: «В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов. Второго не помню».

Фанни пробивалась во МХАТ на все спектакли с участием Василия, и постепенно у них, как ни странно, сложились теплые дружеские отношения. Качалова, который был красавцем и всеобщим любимцем, сыграл актер Александр Домогаров — в гриме между ними действительно есть большое портретное сходство.

Павла Вульф — Полина Кутепова

Полина Кутепова в образе Павлы Вульф в сериале «Раневская»

С Павлой Вульф Раневская познакомилась в Ростове-на-Дону, а затем они 4 года служили вместе на сцене Симферопольского театра. Сама Вульф, кстати, стала актрисой, вдохновившись игрой великой Комиссаржевской. Со временем Павла Леонтьевна стала для Раневской наставницей в актерстве и ближайшей подругой, ее уход из жизни Фаина переживала крайне тяжело и писала в дневнике: «Павла Леонтьевна Вульф — это имя для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой». В сериале Вульф играет потрясающая театральная актриса, ученица Петра Фоменко Полина Кутепова.

Юрий Завадский — Даниил Спиваковский

Даниил Спиваковский в образе Юрия Завадского в сериале «Раневская»

«(…) в кепочке» — так в шутку нецензурно называла Раневская режиссера, в те времена худрука Театра Моссовета Юрия Завадского. Их отношения были особенными, и, несмотря на то, что Завадский сам пригласил Раневскую в свой театр, больше, чем от Фаины Георгиевны, ему не доставалось желчи ни от кого. На репетициях Юрий Александрович кричал, что она убивает его замысел, та ехидно парировала, а когда он выводил актрису из спектакля, вдруг оказывалось, что без Раневской постановка никому не нужна. Тем не менее, Фаина одаривала Завадского не только колкостями, но и комплиментами, хотя и весьма своеобразными — например, называла «гениальной сволочью».