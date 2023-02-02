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2 февраля 2023, новость

Фильм с Никитой Ефремовым покажут на фестивале в США

В сети появился первый кадр из фильма «Тетрис»
Тэрон Эджертон и Никита Ефремов в фильме «Тетрис» (фото: Apple TV)

Мировая премьера фильма «Тетрис» с российским актером Никитой Ефремовым в главной роли состоится на кинофестивале SXSW в США. Об этом сообщает Deadline.

В картине шотландского кинорежиссера Джона С. Бейрда Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал популярную игру-головоломку «Тетрис». Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на «Тетрис».

Также в картине снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко и другие.

34-летний Никита Ефремов — представитель российской актерской династии, сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова. Сыграл в сериалах «Нулевой пациент», «Хороший человек», «Лондонград», фильмах «Сестры» и «Лето» и др.

Напомним, в 2022 году по результатам исследования «Кино Mail.ru» Никита Ефремов стал актером года, сыграв множество разноплановых ролей.

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