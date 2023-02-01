Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино

Сарик Андреасян сообщил о планах снять фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Режиссер в соцсетях заявил, что получил права на экранизацию.
«Последние несколько месяцев мы вели переговоры о покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес и кот”, — говорится в заявлении кинематографиста. — Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть».
Андреасян рассказал, что приступить к съемкам планирует в следующем году и пообещал «не подвести ожидания детей и взрослых всей страны».
Напомним, Сарик Андреасян выступил режиссером таких фильмов и сериалов, как «Жизнь по вызову», «Чикатило», «Проклятый чиновник», «Непрощенный», «Защитники» и многих других.
Ранее экранизация другого знаменитого произведения Эдуарда Успенского — «Крокодил Гена и его друзья» — фильм «Чебурашка» стал абсолютным рекордсменом российского кинопроката, заработав более 5 миллиардов рублей.