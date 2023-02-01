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1 февраля 2023, новость

ТНТ вырезал сцены с Галкиным и Ургантом из своей комедии

В эфир вышла измененная версия фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Иван Ургант | Источник: PersonaStars

Российский телеканал ТНТ показал комедию 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», из которой были вырезаны кадры с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и ведущим Иваном Ургантом, передает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Из фильма также убрали строчки «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут — налево пойдем» в исполнении поэтессы Ларисы Рубальской.

По сценарию, фильма некий советский бард Эдуард Суровый участвует в вымышленном конкурсе «Европесение 74».

Ранее сообщалось, что телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором принял участие Ургант и который онлайн-кинотеатр Kion планировал показывать на Новый год, был снят с эфира.

В день начала спецоперации РФ на Украине Ургант выступил в соцсетях с антивоенным призывом. СМИ писали, что он якобы эмигрировал вместе с семьей, предположительно в Израиль, позже сам шоумен опровергал эту информацию.

Галкин покинул Россию вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой после начала спецоперации. В сентябре его признали иностранным агентом. За границей Галкин развернул концертную деятельность. 

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