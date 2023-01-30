Машину из «Отчаянных домохозяек» продают за 3,3 млн руб.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Aston Martin героини актрисы Евы Лонгории из сериала «Отчаянные домохозяйки» выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

Машина в настоящее время выставлена на сайте eBay по стартовой цене 39 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей), либо ее можно купить сразу за 49 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).

Нынешний владелец Aston Martin DB9 Volante 2007 года Дэвид Тейтельбаум рассказал TMZ, что автомобиль — единственный в своем роде, он был сделан на заводе специально для «Отчаянных домохозяек», вплоть до сочетания цветов. Причина, по которой актриса решила расстаться с автомобилем, неизвестна. Отмечается, что Тейтельбаум решил продать его спустя два месяца после приобретения, потому что ему некомфортно водить Aston Martin из-за высокого роста.