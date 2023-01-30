Наверх
30 января 2023, новость

Машину из «Отчаянных домохозяек» продают за 3,3 млн руб.

Автомобиль героини Евы Лонгории был сделан на заводе специально для сериала
Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Aston Martin героини актрисы Евы Лонгории из сериала «Отчаянные домохозяйки» выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

Машина в настоящее время выставлена на сайте eBay по стартовой цене 39 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей), либо ее можно купить сразу за 49 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).

Нынешний владелец Aston Martin DB9 Volante 2007 года Дэвид Тейтельбаум рассказал TMZ, что автомобиль — единственный в своем роде, он был сделан на заводе специально для «Отчаянных домохозяек», вплоть до сочетания цветов. Причина, по которой актриса решила расстаться с автомобилем, неизвестна. Отмечается, что Тейтельбаум решил продать его спустя два месяца после приобретения, потому что ему некомфортно водить Aston Martin из-за высокого роста.

Пилотная серия «Отчаянных домохозяек» была представлена зрителям 3 октября 2004 года. Главными героинями фильма являются четыре подруги, живущие в вымышленном американском городе.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Отчаянные домохозяйки
Ева Лонгория
Eva Longoria
«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы
Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на $100 млн
Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов
Названа самая успешная покойная знаменитость
Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии
Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Хаматова пожаловалась на сравнительно низкие гонорары в Латвии
Депп дебютировал как художник и продал 780 работ за несколько часов
Названа самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде
Леонид Якубович назвал размер своей пенсии
На звезду «Игры престолов» подали в суд из-за съемок в «Торе»
Вдовиченков раскрыл сумму гонорара за съемки в «Бумере»
Сборы фильма с Томом Крузом превысили миллиард долларов
Татьяна Васильева раскрыла размер своей пенсии
Проклова раскрыла размер своей пенсии
Назван самый кассовый фильм 2022 года
Звезда «Крика» не вернется к своей роли в шестом фильме
Сборы «Топ Ган: Мэверик» стали самыми кассовыми в карьере Круза
Дана Борисова пожаловалась на отсутствие съемок
Раскрыты потери Universal из-за ухода режиссера «Форсажа 10»
Киркоров ответил на вопрос о снижении доходов
Netflix создаст дешевую версию своего сервиса с рекламой
Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику
Топор из фильма «Сияние» пустят с молотка
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Во время съемок «Короны» украли драгоценности на $200 тыс.
Тодоренко рассказала о зарплате телеведущих
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость года
Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день
Одну страницу комикса «Человек-паук» продали за $3,36 млн
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Назван самый кассовый голливудский фильм года
Салтыкова получала больше Бодрова за съемки в «Брате 2»
Агутин сказал, какие на самом деле гонорары за «Голубые огоньки»
Новые трейлеры
65
Трейлер №2 (англ.)
Солнце мое
Дублированный трейлер
У нас привидение!
Трейлер (англ.)
Шазам! Ярость богов
Трейлер №2 (англ.)
Раневская
Трейлер
Мастера вечеринок
Трейлер (3 сезон, англ.)
Наследники
Трейлер (4 сезон, англ.)
Дэйзи Джонс и The Six
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь