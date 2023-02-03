6 новых фильмов и сериалов онлайн, которые нельзя пропустить

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«Комплекс бога»

Кадр из сериала «Комплекс бога»

Человеческие судьбы, как фигуры на шахматной доске, разыгрывают самую интригующую и драматичную из всех возможных партий. Такая метафора подходит для нового оригинального сериала KION, который начинается с таинственного исчезновения маленькой девочки. По сюжету, в частную клинику к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро) обращается респектабельный, но нервный пациент (Даниил Страхов). У него видения, раздвоение личности и навязчивое желание причинить кому-нибудь вред. Рассказав об этом, он резко сбегает в середине сеанса. В это же самое время известный пианист разыскивает свою пропавшую дочку. И доктору кажется, что одержимый внутренними демонами пациент имеет к пропаже девочки непосредственное отношение... Эмоциональная актерская игра, непредсказуемая детективная интрига и психологические головоломки — ради этого и стоит смотреть «Комплекс бога».

«Непослушник 2»

Добрая и солнечная российская комедия, от которой теплеет на душе. Знакомый по первому «Непослушнику» отец Анатолий (Юрий Кузнецов) потерял память и из мудрого священника превратился в утратившего веру хулигана. На помощь в монастырь спешит отрастивший пушистую рыжую бороду блогер Дима (Виктор Хориняк). Ради спасения отца Анатолия герой устраивает настоящее шоу Трумана и возвращает настоятелю его юношеские воспоминания. Реконструированные из подручных материалов 1960-е и 70-е вызывают светлую ностальгию, а любовь, которой движим герой, превращает «Непослушника 2» в идеальное кино для семейного просмотра.

«Мира»

Кадр из фильма «Мира»

В новом зрелищном российском блокбастере открывается неожиданно много уровней. Это и масштабный фильм-катастрофа про выживание под метеоритным дождем. И пронзительная драма про взаимоотношения чувствующего вину отца и ершистой дочери-подростка. И даже притча про отца-Бога. У живущей во Владивостоке 15-летней Леры папа работает космическим инженером. Уже несколько лет он находится на орбитальной станции «Мир» и общается с дочкой только по видеосвязи. Правда, приглядывает за юной бунтаркой еще и с электронных устройств, ведь к любой видеокамере или смартфону он может подключиться прямо из космоса. Когда на Владивосток с неба понесутся тысячи разрушительных метеоритов, папа подскажет, куда бежать и что делать. И Лера, оказавшаяся в самом эпицентре, побежит. Не только для того, чтобы уберечься, но и чтобы спасти весь город.

«Договорняк»

В мире спортивных ставок нервы всегда на пределе. А если дело касается хитроумной и многосоставной аферы, как в свежем шведском мини-сериале «Договорняк», то напряжение будет просто зашкаливать. Любитель спорта и азартных игр Боссе решает вывести главное увлечение своей жизни на новый уровень. Он начинает организовывать договорные матчи и прикасается к большим деньгам – и, разумеется, к большим проблемам. Вскоре на воодушевленного мошенника открывают охоту газетчики и полиция. В динамичном сериале, пропитанном фирменным скандинавским юмором, имеется и затейливая романтическая линия. Но самое главное — вся эта невероятная история произошла на самом деле.

«Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Кадр из сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Щедрая порция лихой средневековой пиратской романтики — в сериале о захватывающих приключениях отважных корсаров, покорителей Средиземного моря братьев Барбароссов. Один из них, Хайреддин Барбаросса, вписал свое имя в историю, приняв командование Османским флотом и превратив его в самый сильный и победоносный во всем регионе в те времена. В размашистой высокобюджетной турецкой постановке морские похождения сняты сочно, зрелищно и… с элементами сказки. Драматичные любовные линии тоже прилагаются. Так что «Барбароссы: Меч Средиземноморья» — не столько экранизация учебника истории, сколько визуальное пиршество, которое легко составит конкуренцию тому же «Великолепному веку».

«Игра в иллюзию»

В своем дебютном полнометражном фильме американка Сабрина Джэглом смешивает школьную драму с психологическим триллером и добивается отличного результата. Целеустремленная ученица элитной школы Оливия чувствует себя опустошенной после самоубийства лучшей подруги. Погибшая, к тому же, возникает в отражениях зеркал, что сводит Оливию с ума. При этом поступление в Стэнфорд, куда девушка стремится, оказывается под большим вопросом из-за школьных успехов новой ученицы-выскочки. «Игра в иллюзию» — история о выходе из-под контроля, о давлении, которое остро переживают все выпускники, о школьных издевательствах и психологической травме, ведущей к непредсказуемым последствиям.