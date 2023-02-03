Наверх
3 февраля 2023, статьяОбзоры

6 новых фильмов и сериалов онлайн, которые нельзя пропустить

Сложные психологические игры, хитроумные аферы по-шведски, захватывающая пиратская романтика и впечатляющий метеоритный дождь – рассказываем про новые отборные фильмы и сериалы, которые стали доступны онлайн на Kion
Во время загрузки произошла ошибка.

«Комплекс бога»

Кадр из сериала «Комплекс бога»

Человеческие судьбы, как фигуры на шахматной доске, разыгрывают самую интригующую и драматичную из всех возможных партий. Такая метафора подходит для нового оригинального сериала KION, который начинается с таинственного исчезновения маленькой девочки. По сюжету, в частную клинику к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро) обращается респектабельный, но нервный пациент (Даниил Страхов). У него видения, раздвоение личности и навязчивое желание причинить кому-нибудь вред. Рассказав об этом, он резко сбегает в середине сеанса. В это же самое время известный пианист разыскивает свою пропавшую дочку. И доктору кажется, что одержимый внутренними демонами пациент имеет к пропаже девочки непосредственное отношение... Эмоциональная актерская игра, непредсказуемая детективная интрига и психологические головоломки — ради этого и стоит смотреть «Комплекс бога».

«Комплекс бога»

«Непослушник 2»

Добрая и солнечная российская комедия, от которой теплеет на душе. Знакомый по первому «Непослушнику» отец Анатолий (Юрий Кузнецов) потерял память и из мудрого священника превратился в утратившего веру хулигана. На помощь в монастырь спешит отрастивший пушистую рыжую бороду блогер Дима (Виктор Хориняк). Ради спасения отца Анатолия герой устраивает настоящее шоу Трумана и возвращает настоятелю его юношеские воспоминания. Реконструированные из подручных материалов 1960-е и 70-е вызывают светлую ностальгию, а любовь, которой движим герой, превращает «Непослушника 2» в идеальное кино для семейного просмотра.

«Непослушник 2»

«Мира»

Кадр из фильма «Мира»

В новом зрелищном российском блокбастере открывается неожиданно много уровней. Это и масштабный фильм-катастрофа про выживание под метеоритным дождем. И пронзительная драма про взаимоотношения чувствующего вину отца и ершистой дочери-подростка. И даже притча про отца-Бога. У живущей во Владивостоке 15-летней Леры папа работает космическим инженером. Уже несколько лет он находится на орбитальной станции «Мир» и общается с дочкой только по видеосвязи. Правда, приглядывает за юной бунтаркой еще и с электронных устройств, ведь к любой видеокамере или смартфону он может подключиться прямо из космоса. Когда на Владивосток с неба понесутся тысячи разрушительных метеоритов, папа подскажет, куда бежать и что делать. И Лера, оказавшаяся в самом эпицентре, побежит. Не только для того, чтобы уберечься, но и чтобы спасти весь город.

«Мира»

«Договорняк»

В мире спортивных ставок нервы всегда на пределе. А если дело касается хитроумной и многосоставной аферы, как в свежем шведском мини-сериале «Договорняк», то напряжение будет просто зашкаливать. Любитель спорта и азартных игр Боссе решает вывести главное увлечение своей жизни на новый уровень. Он начинает организовывать договорные матчи и прикасается к большим деньгам – и, разумеется, к большим проблемам. Вскоре на воодушевленного мошенника открывают охоту газетчики и полиция. В динамичном сериале, пропитанном фирменным скандинавским юмором, имеется и затейливая романтическая линия. Но самое главное — вся эта невероятная история произошла на самом деле.

«Договорняк»

«Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Кадр из сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья»

Щедрая порция лихой средневековой пиратской романтики — в сериале о захватывающих приключениях отважных корсаров, покорителей Средиземного моря братьев Барбароссов. Один из них, Хайреддин Барбаросса, вписал свое имя в историю, приняв командование Османским флотом и превратив его в самый сильный и победоносный во всем регионе в те времена. В размашистой высокобюджетной турецкой постановке морские похождения сняты сочно, зрелищно и… с элементами сказки. Драматичные любовные линии тоже прилагаются. Так что «Барбароссы: Меч Средиземноморья» — не столько экранизация учебника истории, сколько визуальное пиршество, которое легко составит конкуренцию тому же «Великолепному веку».

«Барбароссы: Меч Средиземноморья»

«Игра в иллюзию»

В своем дебютном полнометражном фильме американка Сабрина Джэглом смешивает школьную драму с психологическим триллером и добивается отличного результата. Целеустремленная ученица элитной школы Оливия чувствует себя опустошенной после самоубийства лучшей подруги. Погибшая, к тому же, возникает в отражениях зеркал, что сводит Оливию с ума. При этом поступление в Стэнфорд, куда девушка стремится, оказывается под большим вопросом из-за школьных успехов новой ученицы-выскочки. «Игра в иллюзию» — история о выходе из-под контроля, о давлении, которое остро переживают все выпускники, о школьных издевательствах и психологической травме, ведущей к непредсказуемым последствиям.

«Игра в иллюзию»

Реклама. Рекламодатель: ПАО «МТС»
ИНН 7740000076, erid: 2VtzqvP3Eyq

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Комплекс бога
199 р.
Игра в иллюзию
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
Барбароссы: Меч Средиземноморья
Договорняк
Реклама
Смотрите онлайн: 8 фильмов-новинок, которые нельзя пропустить
Мира
Непослушник 2
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Нельзя пропустить: самые резонансные фильмы кинофестиваля в Венеции
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Зона комфорта: сериалы, с которыми можно отдохнуть душой
Нельзя пропустить: 7 новых сериалов первой половины августа
Нельзя пропустить: 7 главных новых сериалов за две недели
Солнце, море, драма: 7 летних фильмов с интригующим сюжетом
Нельзя пропустить: 7 новых любопытных сериалов за две недели
10 новых сериалов июня, которые вы могли пропустить
Красота, Хиросима и «Асса»: 8 фильмов, которые вернулись в кино
Не пропустите: 12 самых ожидаемых сериалов лета
Не голая страсть: 6 откровенных драм, которые умнее, чем кажутся
Нельзя пропустить: 13 самых заметных новых сериалов мая
8 душераздирающих драм, в которых мужчины заботятся о детях
Диверсанты и разведчицы: 9 достойных военных сериалов к 9 мая
Увидеть мир, познать себя: медитативные фильмы про путешествия
Не только Хатико: 5 новых душевных фильмов про животных
Суворов, Линч и «Ла-Ла Ленд»: что смотреть в кино на майских
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели
Нельзя пропустить: 12 новых сериалов первой половины апреля
К 90-летию Тарковского: 8 бессмертных шедевров режиссера
Лео с бокалом и рыдающий Макконахи: 13 главных мемов из фильмов
Час Земли: 6 важных и предостерегающих фильмов об экологии
Нельзя пропустить: 11 новых сериалов до конца марта
Пора пересмотреть: 7 фильмов, которые вернулись в кинотеатры
А теперь смотри! 4 новых и еще 4 любопытных сериала по подкастам
Для души и вдохновения: фильмы, которыми снимает стресс редакция
Нельзя пропустить: 8 интригующих сериалов-новинок до конца зимы
Нельзя пропустить: 10 самых захватывающих сериалов за две недели
22 сериала, продолжений которых все очень ждут в 2022-м
Нельзя пропустить: 11 новых сериалов за две недели
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов января онлайн
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов до конца года
Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели
Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели
Сериалы 2021 года про необычные путешествия, перевернувшие жизнь
«Давайте разделимся!»: 13 глупейших ошибок героев фильмов ужасов
15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
Новые трейлеры
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Король и Шут
Трейлер
Переводчик
Дублированный трейлер
Поехавшая
Трейлер
Юра дворник
Трейлер
После Янга
Трейлер (рус.)
Бешенство
Трейлер
Беспринципные в деревне
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь