Получивший паспорт РФ Оливье Сиу рассказал о съемках в «Чебурашке»

Оливье Сиу | Источник: PersonaStars

Французский актер Оливье Сиу, получивший недавно российский паспорт, рассказал в беседе с «Петербургским дневником» о съемках в фильме Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».

В картине Сиу сыграл повара антагонистки в исполнении Елены Яковлевой. По словам Сиу, когда он читал сценарий «Чебурашки», то подумал, что снимать такое кино рискованно.

«Ведь россияне прекрасно помнят великолепный советский мультфильм. Однако когда я узнал, что крокодила Гену играет Сергей Гармаш, то сразу поверил в проект. Потому что он идеальный актер на эту роль», — поделился он, отметив, что создатели фильма, по его мнению, смогли сохранить душу советского мультфильма.

Сиу надеется сыграть и в продолжении «Чебурашки». «Как же Шапокляк без своего любимого повара. Мне бы очень хотелось, чтобы у моего персонажа появилась романтическая линия с продавщицей мороженого», — признался он.