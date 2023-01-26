Калюжный рассказал о воскрешении своего героя в «Вампирах средней полосы»

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный в новогодней серии «Вампиров средней полосы»

Актер Глеб Калюжный рассказал о возвращении к съемкам во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Его цитирует ТАСС.

В сериале Калюжный играет блогера-вампира Женька, который погибает в конце первого сезона. В седьмой серии второго сезона Женек возвращается в сюжет. «Большим счастьем было вернуться домой к своей вампирской семье. Спешил на съемочную площадку и был рад видеть абсолютно каждого там», — признался он, добавив, что зрителей ожидают неожиданные сюжетные повороты. «Без спойлеров даже мне очень трудно ответить на вопрос, что же произойдет с Женьком дальше», — признался он.

Шоураннер Алексей Акимов подчеркнул, что Женька не должны были возвращать, однако на решение авторов проекта повлияла зрительская любовь к персонажу. «Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было», — заявил он.