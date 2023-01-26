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26 января 2023, новость

Калюжный рассказал о воскрешении своего героя в «Вампирах средней полосы»

Блогер-вампир Женек, которого играл Глеб Калюжный, погиб в конце первого сезона
Юрий Стоянов и Глеб Калюжный в новогодней серии «Вампиров средней полосы»

Актер Глеб Калюжный рассказал о возвращении к съемкам во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Его цитирует ТАСС.

В сериале Калюжный играет блогера-вампира Женька, который погибает в конце первого сезона. В седьмой серии второго сезона Женек возвращается в сюжет. «Большим счастьем было вернуться домой к своей вампирской семье. Спешил на съемочную площадку и был рад видеть абсолютно каждого там», — признался он, добавив, что зрителей ожидают неожиданные сюжетные повороты. «Без спойлеров даже мне очень трудно ответить на вопрос, что же произойдет с Женьком дальше», — признался он.

Шоураннер Алексей Акимов подчеркнул, что Женька не должны были возвращать, однако на решение авторов проекта повлияла зрительская любовь к персонажу. «Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было», — заявил он.

Народный артист России Юрий Стоянов также обрадовался возвращению коллеги по съемочной площадке. «Тандем Глеб — Юрий Николаевич — еще не раз и повеселит, и растрогает. К тому же в райдере Стоянова было указано: обязательная съемка во втором сезоне с Глебушкой», — продолжил Акимов.

Новый сезон сериала «Вампиры средней полосы» вышел в онлайн-кинотеатре Start 13 декабря 2022 года. К своим ролям, помимо Стоянова, вернулись Артем ТкаченкоОльга МедыничДмитрий ЧеботаревДмитрий Лысенков и другие. К актерскому составу также присоединилась Лукерья Ильяшенко.

Как снимали второй сезон «Вампиров средней полосы»
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