Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках

Хилари Суэнк и Джерард Батлер в фильме «P.S. Я люблю тебя» | Источник: Legion-Media.ru

Герой Батлера танцевал стриптиз, и застежка от подтяжки по сценарию должна была ударить его по лицу. Однако во время съемок одного из дублей застежка полетела в Суэнк. «Она пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, серьезно, я ее по-настоящему порезал», — рассказал артист.

С травмой Суэнк пришлось госпитализировать. «Представьте себе большую студию, опустевшую за три секунды. Я остался сидеть один в трусах и ботинках и расплакался», — поделился Батлер.