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26 января 2023, новость

Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках

Инцидент произошел во время работы над интимной сценой
Хилари Суэнк и Джерард Батлер в фильме «P.S. Я люблю тебя» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джерард Батлер в интервью Дрю Бэрримор вспомнил, как случайно нанес травму Хилари Суэнк во время съемок эротической сцены в фильме «P.S. Я люблю тебя».

Герой Батлера танцевал стриптиз, и застежка от подтяжки по сценарию должна была ударить его по лицу. Однако во время съемок одного из дублей застежка полетела в Суэнк. «Она пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, серьезно, я ее по-настоящему порезал», — рассказал артист.

С травмой Суэнк пришлось госпитализировать. «Представьте себе большую студию, опустевшую за три секунды. Я остался сидеть один в трусах и ботинках и расплакался», — поделился Батлер.

Мелодрама «P.S. Я люблю тебя» вышла в 2007 году. Батлер и Суэнк сыграли в нем семейную пару, счастливая жизнь которой обрывается в одно мгновение — Джерри умирает от опухоли мозга. Холли, раздавленная горем, впадает в депрессию. Но в день рождения ей приходит послание от мужа: оказывается, Джерри написал ей письма, чтобы любимой было легче пережить утрату.

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