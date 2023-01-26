Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках

Актер Джерард Батлер в интервью Дрю Бэрримор вспомнил, как случайно нанес травму Хилари Суэнк во время съемок эротической сцены в фильме «P.S. Я люблю тебя».
Герой Батлера танцевал стриптиз, и застежка от подтяжки по сценарию должна была ударить его по лицу. Однако во время съемок одного из дублей застежка полетела в Суэнк. «Она пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, серьезно, я ее по-настоящему порезал», — рассказал артист.
С травмой Суэнк пришлось госпитализировать. «Представьте себе большую студию, опустевшую за три секунды. Я остался сидеть один в трусах и ботинках и расплакался», — поделился Батлер.
Мелодрама «P.S. Я люблю тебя» вышла в 2007 году. Батлер и Суэнк сыграли в нем семейную пару, счастливая жизнь которой обрывается в одно мгновение — Джерри умирает от опухоли мозга. Холли, раздавленная горем, впадает в депрессию. Но в день рождения ей приходит послание от мужа: оказывается, Джерри написал ей письма, чтобы любимой было легче пережить утрату.