Ваенга призналась, что отказывалась от участия в шоу «Голос 60+»

Елена Ваенга

Певица Елена Ваенга рассказала, что изначально не планировала садиться в кресло наставника в шоу «Голос 60+». Ее цитирует The Voice.

«Меня очень попросили люди, которым я должна. Изначально я очень сопротивлялась. Я говорила: "Мне стыдно, вы что! Ну как вы можете? Я же не Градский"», — вспоминает артистка. По словам Ваенги, она считала себя недостойной судить участников проекта.

Однако после того, как певица все же согласилась стать одним из членов жюри конкурса, она «очень старалась, помогала, принимала участие и выбирала песню». «В детский "Голос" я лягу трупом, но никогда не пойду. Эти крошечки стараются, поют. Нет», — заявила она.