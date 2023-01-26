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26 января 2023, новость

Ваенга призналась, что отказывалась от участия в шоу «Голос 60+»

Наставница вокального конкурса заявила, что «очень сопротивлялась» и сравнивала себя с Градским
Елена Ваенга

Певица Елена Ваенга рассказала, что изначально не планировала садиться в кресло наставника в шоу «Голос 60+». Ее цитирует The Voice.

«Меня очень попросили люди, которым я должна. Изначально я очень сопротивлялась. Я говорила: "Мне стыдно, вы что! Ну как вы можете? Я же не Градский"», — вспоминает артистка. По словам Ваенги, она считала себя недостойной судить участников проекта.

Однако после того, как певица все же согласилась стать одним из членов жюри конкурса, она «очень старалась, помогала, принимала участие и выбирала песню». «В детский "Голос" я лягу трупом, но никогда не пойду. Эти крошечки стараются, поют. Нет», — заявила она.

Напомним, впервые Елена Ваенга заняла кресло наставника проекта «Голос 60+» в третьем сезоне, вышедшем в эфир в 2020 году. До этого певица входила в жюри таких шоу, как «Точь-в-точь!» и «Три аккорда».

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