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25 января 2023, фоторепортажСъемки

Появились первые фото со съемок новых «Папиных дочек»

Стали известны имена юных актрис, которые исполнят главные роли в продолжении телехита
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Фото: Start

Стартовали съемки продолжения популярного сериала СТС «Папины дочки». Спустя десять лет к своим ролям вернулись: Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие. 

В продолжении история Васнецовых повторяется в семье одной из повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома. Мужу-трудоголику Венику (Филипп Бледный) она оставляет прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Виталия Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих дочек и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.

Филипп Бледный признался, что для него роль многодетного отца-одиночки — «просто мечта какая-то». «Поэтому, когда поступило такое предложение, даже не читая сценарий, сразу согласился. Я загорелся, ведь это новый этап, новый способ существования в кадре. <...> Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится».

Одна из самых востребованных юных российских актрис, звезда многочисленных фильмов и сериалов Вита Корниенко рассказывает о своей героине: «Лиза строгая и ответственная, чем-то напоминает Галину Сергеевну, — делится 12-летняя актриса. — У нас у всех здесь яркие образы, а декорации получились такими современными и уютными! Ощущение, будто снимаемся в настоящем доме».

Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов сериала. Режиссером выступает Александр Жигалкин. За производство новых «Папиных дочек» отвечает Start. Премьера сериала ожидается в 2023 году, точная дата пока не называется.

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