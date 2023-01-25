Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»

Дмитрий Назаров | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Назаров лишился главной роли в грядущей экранизации романа «12 стульев». Об этом «КП» рассказал режиссер картины Петр Зеленов.

«Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге», — подчеркнул Зеленов.

Он добавил, что уже известил Назарова о его увольнении. По словам режиссера, требование отстранить актера от роли выдвинули все инвесторы проекта. Вместе с этим Зеленов признался, что звезда «Кухни» крайне органично смотрелся в роли Кисы Воробьянинова. При этом роль Остапа Бендера должен сыграть Дмитрий Нагиев.

По словам режиссера, с новыми претендентами на роль переговоры уже ведутся. Называть их имена Зеленов не стал.