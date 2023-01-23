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23 января 2023, новость

Сябитова заявила, что Клава Кока подошла бы на роль ведущей «Давай поженимся!»

Телесваха заявила, что формат популярной передачи пора обновить
Роза Сябитова и Клава Кока в шоу «Маска. Танцы»

Ведущая Роза Сябитова заявила в Telegram-канале о необходимости смены формата передачи «Давай поженимся!».

Сябитова отметила, что шоу закрывать нельзя, но необходимо изменить подачу материла. Сваха предложила пригласить молодую ведущую. Звезда отметила, что певица Клава Кока подошла бы на подобную роль.

Сябитова добавила, что такое разнообразие создало бы спор между взрослым и молодым поколениями, на который «интересно смотреть». Также она предложила приглашать больше новых героев в передачу.

«Наша программа всегда была зеркалом своего времени. Какие времена, такие и были герои. Есть над чем поработать», — поделилась сваха.

Напомним, «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

«Первый канал» неоднократно опровергал слухи о закрытии «Давай поженимся!», однако и о возвращении шоу в эфир пока не сообщает.

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