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23 января 2023, новость

«Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

Фильм о жизни Мэрилин Монро стал номинантом в восьми категориях
Кадр из фильма «Блондинка»

На официальном сайте антипремии «Золотая малина» опубликованы основные претенденты в номинациях.

Фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, где главную роль исполнила Ана де Армас, стал номинантом в восьми категориях — «Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара» и других. Мировая премьера состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Первые зрители устроили картине 14-минутные овации, растрогав исполнительницу главной роли до слез.

Ремейк «Пиноккио» оказался в шести номинациях — «Худший фильм», «Худший ремейк», «Худшая актриса второго плана» и других. Также в лидеры антирейтинга попал «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли — проект представлен в номинациях «Худший фильм», «Худший актер», «Худший режиссер».

Среди номинантов на «Золотую малину» также оказались фильмы «Мир Юрского периода: Господство», «Самаритянин», «Доброго траура» и байопик «Элвис».

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победителей» премии объявляют за сутки до церемонии вручения «Оскара». В 2023-м году их имена станут известны 11 марта.

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Морбиус
Самаритянин
Джаред Лето
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