«Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

Фильм « Блондинка » о жизни Мэрилин Монро , где главную роль исполнила Ана де Армас , стал номинантом в восьми категориях — «Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара» и других. Мировая премьера состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале . Первые зрители устроили картине 14-минутные овации, растрогав исполнительницу главной роли до слез.

Ремейк « Пиноккио » оказался в шести номинациях — «Худший фильм», «Худший ремейк», «Худшая актриса второго плана» и других. Также в лидеры антирейтинга попал « Морбиус » с Джаредом Лето в главной роли — проект представлен в номинациях «Худший фильм», «Худший актер», «Худший режиссер».

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победителей» премии объявляют за сутки до церемонии вручения «Оскара». В 2023-м году их имена станут известны 11 марта.