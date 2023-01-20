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20 января 2023, новость

Чулпан Хаматова захотела побыстрее завершить актерскую карьеру

Актриса заявила, что каждый раз с трудом выходит на сцену
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова захотела завершить актерскую карьеру, потому что жалеет о выбранной профессии. Интервью с ней было опубликовано на канале «Технари Кремниевой долины».

Артистка заявила, что каждый раз с трудом выходит на сцену. По словам Хаматовой, ей говорили, что с годами это чувство исчезнет, но ничего не изменилось. Она призналась, что хочет «отказаться побыстрее от актерства».

«Я хочу себе оставить для души радиопередачи, стихи, которые я люблю сама и которые, может быть, еще кому-то будет приятно слышать. Вообще быть актером — это либо ты великий гений, либо ты должен быть молодым. Актерство — это привилегия молодых людей. Когда у тебя много сил, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат», — сказала Хаматова.

В ноябре 2022 года Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии. Артистка получила награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра, где исполнила главную и единственную роль.

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