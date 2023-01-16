Актер «Папиных дочек» раскрыл детали сюжета продолжения сериала

Андрей Леонов | Источник: PersonaStars

Актер Андрей Леонов, исполнивший роль отца пятерых детей Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки», раскрыл некоторые детали продолжения сериала. Его слова цитирует «Телепрограмма».

«Мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит», — поделился артист. Также Леонов заявил, что персонаж Филиппа Бледного Веник «повторит судьбу» Сергея Васнецова.

Актер рассказал, что сохранил теплые отношения со всеми экранными «дочками» после участия в проекте. «Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке», — говорит он.

О съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год, стало известно в декабре. К своим ролям, помимо Леонова, вернутся актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь, Машу, и Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.