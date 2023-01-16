Наверх
16 января 2023, новость

Актер «Папиных дочек» раскрыл детали сюжета продолжения сериала

Андрей Леонов сообщил, что его присутствие в новых сериях будет «ограниченным»
Андрей Леонов | Источник: PersonaStars

Актер Андрей Леонов, исполнивший роль отца пятерых детей Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки», раскрыл некоторые детали продолжения сериала. Его слова цитирует «Телепрограмма».

«Мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит», — поделился артист. Также Леонов заявил, что персонаж Филиппа Бледного Веник «повторит судьбу» Сергея Васнецова.

Актер рассказал, что сохранил теплые отношения со всеми экранными «дочками» после участия в проекте. «Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке», — говорит он.

О съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год, стало известно в декабре. К своим ролям, помимо Леонова, вернутся актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь, Машу, и Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.

Сообщалось, что в сериале не будет участвовать Екатерина Старшова, известная по роли младшей дочери в семье Васнецовых Пуговки. По словам ее матери, артистка находится за границей и не собирается возвращаться в Россию. В продолжении ситкома также не появится Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени Васнецовой. Александр Самойленко, сыгравший дантиста Андрея Антонова, ранее рассказал, что не будет участвовать в продолжении шоу, так как продюсеры не связались с ним после того, как предложили вернуться в проект.

От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Филипп Бледный
Александр Самойленко
Актер Самойленко объяснил свое отсутствие в новых «Папиных дочках»
Папины дочки
Андрей Леонов
СТС объявил о перезапуске сериала «Папины дочки»
«Пуговка» из «Папиных дочек» пожаловалась на нарушающих личные границы фанатов
Упавший с крыши актер «Папиных дочек» рассказал о восстановлении
82-летняя звезда «Папиных дочек» пожаловалась на забвение
19-летняя звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы
Мирослава Карпович в новой роли: смотрите обращение актрисы
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Звезда «Папиных дочек» рассказала о первом поцелуе на съемках
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Звезды «Папиных дочек» воссоединились через 7 лет после съемок
Новые трейлеры
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Трейлер (англ.)
Содержанки. Перезагрузка
Трейлер
Моя пиратская свадьба
Трейлер №2 (англ.)
Праведник
Трейлер
Сын
Дублированный трейлер №2
Бо боится
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь