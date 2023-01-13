Режиссера могут засудить за убийство голубя на съемках

Майкл Бэй на съемочной площадке «Призрачной шестерки» в Италии | Источник: Legion-Media.ru

Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix «Призрачная шестерка» в 2018 году, сообщает TMZ.

В Италии утверждают, что голубь был убит тележкой на съемках в Риме, где запрещено причинять вред диким птицам. При этом обвинители уточнили, что Бэй должен нести ответственность за действия съемочной группы, даже если он лично непричастен к убийству голубя.

Местная прокуратура уверяет, что в качестве доказательства они могут предоставить снимки, которые якобы сделал кто-то из съемочной группы. При этом Бэй настаивает на своей невиновности, ему предложили заплатить небольшой штраф, чтобы урегулировать инцидент, но он отказался. Вместе с этим источники, знакомые с производством «Призрачной шестерки», уверяют, что ни одна птица не пострадала во время съемок.

«Все знают, что Майкл — зоозащитник. Этого никогда не случилось бы на его съемочной площадке. Есть десятки свидетелей, которые утверждали, что этого не было», — заверил инсайдер.