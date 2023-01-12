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12 января 2023, новость

Россияне стали чаще ходить в кино

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что посещаемость кинотеатров вышла на допандемийный уровень
| Источник: Legion-Media.ru

Жители России стали чаще ходить в кино. Так, по данным Министерства культуры России, посещаемость кинотеатров страны в новогодние праздники вышла на допандемийный уровень. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры России Ольга Любимова. Ее слова передает РИА «Новости».

По словам Любимовой, залы были заполнены на 95 процентов. Она также добавила, что в этом году Министерство культуры поддержит 67 кинофестивалей, отметив, что мероприятия пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах других регионов страны.

«Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры — от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов», — сообщила министр.

Ранее сообщалось, что фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп», собравший 3,8 миллиарда.

Напомним, в конце декабря Любимова назвала ожидаемые российские кинопремьеры 2023 года.

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