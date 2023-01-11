Названы победители премии «Золотой глобус 2023»

Звезды на красной дорожке
Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус 2023». Церемония вручения состоялась в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. По красной дорожке прошли гости и звезды мероприятия: Мишель Йео, Марго Робби, Сальма Хайек, Селена Гомес, Хилари Суэнк, Тим Бертон, Хайди Клум, Эндрю Гарфилд, Джейми Ли Кертис, Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой и многие другие.
Ведущим вечера выступил актер и стендап-комик Джеррод Кармайкл.
Главный приз
Премию в главной номинации — «Лучший драматический фильм» — получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Кинематографист также был назван лучшим режиссером за эту работу.
«Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драме» получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис», снятом Базом Лурманом. Лучшей драматической актрисой названа Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».
Лучшими актером и актрисой в комедии/мюзикле стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).
Сериальные награды
В номинации «Лучший драматический сериал» победу одержал «Дом Дракона», обошедший «Корону», «Озарк», «Разделение» и «Лучше звоните Солу». Среди комедий и мюзиклов лауреатом стала «Начальная школа “Эбботт”», оставив без награды нашумевший проект «Уэнсдэй».
Наград за роли в сериалах удостоились Кевин Костнер («Йеллоустоун»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Зендая («Эйфория»), Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»), Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»), Аманда Сайфред («Выбывшая»).