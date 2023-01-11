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11 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Названы победители премии «Золотой глобус 2023»

Церемония награждения состоялась в Калифорнии
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22
фотографии

Звезды на красной дорожке

Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус 2023». Церемония вручения состоялась в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. По красной дорожке прошли гости и звезды мероприятия: Мишель Йео, Марго Робби, Сальма ХайекСелена Гомес, Хилари Суэнк, Тим Бертон, Хайди Клум, Эндрю Гарфилд, Джейми Ли Кертис, Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

Ведущим вечера выступил актер и стендап-комик Джеррод Кармайкл. 

Главный приз

Премию в главной номинации — «Лучший драматический фильм» — получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Кинематографист также был назван лучшим режиссером за эту работу.

«Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драме» получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис», снятом Базом Лурманом. Лучшей драматической актрисой названа Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».

Лучшими актером и актрисой в комедии/мюзикле стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Сериальные награды

В номинации «Лучший драматический сериал» победу одержал «Дом Дракона», обошедший «Корону», «Озарк», «Разделение» и «Лучше звоните Солу». Среди комедий и мюзиклов лауреатом стала «Начальная школа “Эбботт”», оставив без награды нашумевший проект «Уэнсдэй». 

Наград за роли в сериалах удостоились Кевин КостнерЙеллоустоун»), Джереми Аллен УайтМедведь»), ЗендаяЭйфория»), Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»), Эван ПитерсМонстр: История Джеффри Дамера»), Аманда СайфредВыбывшая»).

Смотрите полный список победителей и номинантов «Золотого глобуса 2023»

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Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Элвис Пресли
Elvis Presley
«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»
Йеллоустоун
Хилари Суэнк
Hilary Swank
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Кейли Куоко
Kaley Cuoco
Банши Инишерина
Селена Гомес
Selena Gomez
Марго Робби
Margot Robbie
Тим Бертон
Tim Burton
Выбывшая
Корона
Начальная школа «Эбботт»
Кевин Костнер
Kevin Costner
Фабельманы
Дом Дракона
1 р.
Все везде и сразу
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
Лучше звоните Солу
Хайди Клум
Heidi Klum
Баз Лурман
Baz Luhrmann
Уэнсдэй
Кинта Брансон
Quinta Brunson
Тар
Зендая
Zendaya
Разделение
Джереми Аллен Уайт
Jeremy Allen White
Озарк
Остин Батлер
Austin Butler
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Эван Питерс
Evan Peters
Аманда Сайфред
Amanda Seyfried
Медведь
Сальма Хайек
Salma Hayek
Элвис
Монстр: История Джеффри Дамера
Эйфория
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
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