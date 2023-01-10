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10 января 2023, новость

Хью Джекман рассказал о подготовке к роли Росомахи

54-летний актер заявил, что никогда не прибегал к помощи стероидов
Хью Джекман в фильме «Росомаха: Бессмертный»

Актер Хью Джекман опроверг слухи о том, что когда-либо принимал стероиды для увеличения мышечной массы. Его слова цитирует Variety.

Ради роли Росомахи во франшизе «Люди Икс» артист работал над телосложением. Однако Джекман заверил, что не прибегал к использованию стероидов. «Мне случайно рассказали, каковы побочные эффекты этого. И я подумал, что мне это не очень нравится. Так что нет, я просто сделал это по старинке», — объяснил актер.

Ранее Хью Джекман заверил, что планирует ближайшие шесть месяцев активно тренироваться, чтобы привести себя в хорошую физическую форму ради роли Росомахи в третьей части «Дэдпула».

Напомним, в сентябре Джекман и Райан Рейнольдс, который исполнил роль Дэдпула, опубликовали в Twitter обращение, в котором намекнули, что Росомаха появится в проекте. Позже зарубежные СМИ подтвердили эту информацию. «Эта роль будет намного больше, чем камео», — сообщили источники.

Хью Джекман впервые сыграл Росомаху в 2000 году в «Людях Икс». В общей сложности он сыграл персонажа в Marvel девять раз, в том числе в фильме Джеймса Мэнголда 2017 года «Логан». 

Актеры, много лет играющие одну и ту же роль
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