Николас Кейдж объяснил отказ от съемок в «Мандалорце»

николас кейдж | Источник: Алексей Молчановский

Актер Николас Кейдж признался, что не принял предложение Педро Паскаля об участии в спин-оффе к «Звездным войнам» сериале «Мандалорец», так как является давним поклонником франшизы «Звездный путь». Вырезка из интервью с актером опубликована в Twitter-аккаунте журналиста Кевина Полони.

«Нет, это не по мне. Я трекки и катаюсь на "Энтерпрайзе". Вырос, наблюдая за [Уильямом] Шетнером. Это выдающиеся фильмы, и мне нравятся их политические и социологические аспекты», — сказал он.

По словам Кейджа, когда речь заходит о научно-фантастических кинокартинах, то он думает только о «Звездном пути». «Я не в семье "Звездных войн", а в семье "Звездного пути"», — отметил он.