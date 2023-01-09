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9 января 2023, новость

Николас Кейдж объяснил отказ от съемок в «Мандалорце»

Актер признался, что он «не в семье "Звездных войн"»
николас кейдж | Источник: Алексей Молчановский

Актер Николас Кейдж признался, что не принял предложение Педро Паскаля об участии в спин-оффе к «Звездным войнам» сериале «Мандалорец», так как является давним поклонником франшизы «Звездный путь». Вырезка из интервью с актером опубликована в Twitter-аккаунте журналиста Кевина Полони.

«Нет, это не по мне. Я трекки и катаюсь на "Энтерпрайзе". Вырос, наблюдая за [Уильямом] Шетнером. Это выдающиеся фильмы, и мне нравятся их политические и социологические аспекты», — сказал он.

По словам Кейджа, когда речь заходит о научно-фантастических кинокартинах, то он думает только о «Звездном пути». «Я не в семье "Звездных войн", а в семье "Звездного пути"», — отметил он.

Напомним, сериал «Мандалорец» выходит с 2019 года. Действие разворачивается во вселенной «Звездных войн» после падения Империи и до появления Первого ордена. Главный герой — одинокий стрелок, мандалорец-наемник, — путешествует по отдаленным уголкам галактики, пытаясь выжить в тех местах, где не действуют законы Новой республики. В марте 2023-го ожидается выход третьего сезона проекта.

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