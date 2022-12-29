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29 декабря 2022, новость

В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

В настоящий момент «Союзмультфильм» разрабатывает проекты, которые должны заменить зрителям зарубежных героев
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

«Союзмультфильм» планирует выпустить анимационные фильмы, которые станут российской альтернативой зарубежным картинам «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Совета директоров студии Юлиану Слащеву.

Как уточнила представитель «Союзмультфильма», в настоящий момент соответствующие проекты разрабатываются. «У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам"», — заявила Слащева, комментируя поручение президента России Владимира Путина о популяризации отечественных фольклорных героев.

Одним из ответов западному супергеройскому кино станет полнометражный анимационный фильм о «настоящем богатыре», личность которого пока не раскрывается. Также готовятся мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», рассказывающих о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

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