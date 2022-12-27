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27 декабря 2022, новость

Зрители и критики разнесли приквел «Ведьмака»

Сериал крайне низко оценили за скучный сюжет и плохие спецэффекты
Кадр из сериала «Ведьмак: Происхождение»

Сериал «Ведьмак: Происхождение» может стать одним из худших проектов от Netflix: он получил крайне низкие оценки зрителей и критиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Проект получил всего 8% положительных отзывов от зрителей, критики же присудили сериалу всего 38% положительных оценок. На данный момент «Ведьмак: Происхождение» успели оценить 1700 зрителей и 24 специалиста.

Комментаторы раскритиковали скучный сюжет, плохие спецэффекты и нелепые диалоги. Помимо этого, зрителям не понравилась актерская игра, они обвинили шоураннеров в некомпетентности и отметили, что «Ведьмак» с Генри Кавиллом получился гораздо лучше.

Действие сериала «Ведьмак: Происхождение» разворачивается за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии, главного героя «Ведьмака», в те времена, когда миры людей, эльфов и монстров соединились воедино, и на земле появился самый первый ведьмак.

Одну из ролей в сериале исполнила Мишель Йео. Появление актрисы, признанной «иконой 2022 года» и получившей номинацию на «Золотой глобус», в столь неудачном проекте вызвало недоумение у зрителей. Некоторые из них в шутку предположили, что создатели похитили ее.

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