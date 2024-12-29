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Джуду Лоу — 52: роли, за которые обожают актера

Обворожительный британец отмечает день рождения, а мы вспоминаем дорогие сердцу кинороли Джуда Лоу: от красавчика Алфи до чувственного понтифика, от Ватсона до Каренина
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

К 52 годам талантливый британец Джуд Лоу сохранил неотразимый шик и при этом остался серьезным и глубоким актером. Мы присмотрелись к его обширной карьере, и поняли, что в ней найдутся фильмы буквально для каждого и на любой вкус: от романтических комедий и минималистичных драм до психологических триллеров и супергеройских блокбастеров.

Талантливый мистер Рипли
Талантливый мистер Рипли

В «Талантливом мистере Рипли» (1999) Джуд Лоу использовал все свое неотразимое обаяние и на сто процентов попал в образ прожигающего жизнь на Амальфитанском побережье красавца и баловня судьбы Дикки Гринлифа.

Гаттака
Гаттака

Фантастическая драма «Гаттака» 1997 года была и остается одним из важнейших проектов в карьере Джуда Лоу, а также Итана Хоука и Умы Турман.

Экзистенция
Экзистенция

Путешествуя по пространству странной компьютерной игры в «Экзистенции» Дэвида Кроненберга, герой Лоу использует органические джойстики и жутковатые, состоящие из костей, пистолеты.

Искусственный разум
Искусственный разум

Образ обольстительного робота Джуд Лоу дополнил трогательностью и способностью к самопожертвованию. Что неудивительно, ведь «Искусственный разум» Стивена Спилберга как раз про человечность.

Холодная гора
Холодная гора

В пронзительной драме «Холодная гора» (2003) про любовь, разлуку и выживание Джуд Лоу и Николь Кидман играют влюбленных, которым, увы, не суждено быть вместе.

Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины
Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины

Соблазняя самых эффектных женщин Нью-Йорка, ослепительный денди вдруг понимает, что одинок… В фильме «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» Джуд Лоу бросает к ногам зрительниц весь свой шарм, перед которым просто невозможно устоять.

Близость
Близость

А в «Близости» герой Лоу оказывается в страстно-болезненных отношениях сразу с двумя девушками. Одну из них играет Джулия Робертс, вторую — Натали Портман.

Отпуск по обмену
Отпуск по обмену

В этого стеснительного англичанина с мягкими манерами, интеллигентной профессией и чудной улыбкой невозможно не влюбиться. Именно так героиня Кэмерон Диаз немедленно и поступает в снежно-романтической комедии «Отпуск по обмену».

Мои черничные ночи
Мои черничные ночи

В 2007 году Джуд Лоу отошел от образа героя-любовника и сыграл печального владельца кафе с разбитым сердцем в красивой драме Вонга Кар-Вая «Мои черничные ночи».

Сыщик
Сыщик

В лаконичном триллере «Сыщик» молодому Джуду Лоу пришлось состязаться с гениальным и титулованным Майклом Кейном — за напряженной актерской дуэлью зрители наблюдали с открытым ртом и затаив дыхание.

Шерлок Холмс
Шерлок Холмс

Это сейчас невозможно представить в тандеме с Робертом Дауни-мл. никого другого, кроме Джуда Лоу. А ведь на роль лучшего друга и идеального соратника Шерлока Холмса доктора Ватсона в знаменитую франшизу о лондонском сыщике могли взять Джерарда Батлера или Колина Фаррелла

Заражение
Заражение

В 2011 году Лоу снялся у Стивена Содерберга в тревожном триллере «Заражение», который во времена карантина многим показался пророческим.

Анна Каренина
Анна Каренина

Неожиданным, но впечатляющим было появление Джуда Лоу в образе обманутого мужа — Алексея Каренина в экранизации знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина» от британского режиссера Джо Райта.

Дом Хемингуэй
Дом Хемингуэй

Для съемок в криминальной комедии «Дом Хемингуэй» наш англичанин набрал тринадцать килограммов и, пожалуй, впервые предстал в столь брутальном и даже грубом образе.

Черное море
Черное море

В захватывающем триллере о подводниках «Черное море» Джуд Лоу неожиданно оказался в одной лодке с российскими актерами Константином Хабенским и Сергеем Пускепалисом.

Молодой Папа
Молодой Папа

Сериал «Молодой Папа» Паоло Соррентино стал настоящим подарком и для зрителей, и для Джуда Лоу как артиста. Своего Папу Пия XII он изобразил чувственным, капризным, сомневающимся и полным загадок.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Волшебник и директор «Хогвартса» Альбус Дамблдор в молодости был настоящим франтом. Полюбоваться на доброго мага с хитринкой в исполнении Джуда Лоу можно во франшизе «Фантастические твари».

Меч короля Артура
Меч короля Артура

В приключенческом фэнтези «Меч короля Артура» Гай Ричи заставил Джуда Лоу перевоплотиться в коварного, жестокого и кровожадного диктатора — таким злодеем актера мы еще не видели.

Капитан Марвел
Капитан Марвел

Появление Лоу в роли антагониста Йон-Рогга в блокбастере «Капитан Марвел» в 2019 году для многих стало большой неожиданностью.

Третий день
Третий день

В 2020 году Джуд Лоу прекрасно освоился и в пространстве психологического хоррора — в сериале-головоломке «Третий день».

Игра королевы
Игра королевы

Актер удивил поклонников, появившись в образе параноидального и жестокого правителя Англии Генриха VIII в костюмной драме «Игра королевы» (2023). Знакомый нам эффектный красавец исчез, а вместо него на авансцену вышел грузный, больной тиран.