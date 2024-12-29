К 52 годам талантливый британец Джуд Лоу сохранил неотразимый шик и при этом остался серьезным и глубоким актером. Мы присмотрелись к его обширной карьере, и поняли, что в ней найдутся фильмы буквально для каждого и на любой вкус: от романтических комедий и минималистичных драм до психологических триллеров и супергеройских блокбастеров.
В «Талантливом мистере Рипли» (1999) Джуд Лоу использовал все свое неотразимое обаяние и на сто процентов попал в образ прожигающего жизнь на Амальфитанском побережье красавца и баловня судьбы Дикки Гринлифа.
Фантастическая драма «Гаттака» 1997 года была и остается одним из важнейших проектов в карьере Джуда Лоу, а также Итана Хоука и Умы Турман.
Путешествуя по пространству странной компьютерной игры в «Экзистенции» Дэвида Кроненберга, герой Лоу использует органические джойстики и жутковатые, состоящие из костей, пистолеты.
Образ обольстительного робота Джуд Лоу дополнил трогательностью и способностью к самопожертвованию. Что неудивительно, ведь «Искусственный разум» Стивена Спилберга как раз про человечность.
В пронзительной драме «Холодная гора» (2003) про любовь, разлуку и выживание Джуд Лоу и Николь Кидман играют влюбленных, которым, увы, не суждено быть вместе.
Соблазняя самых эффектных женщин Нью-Йорка, ослепительный денди вдруг понимает, что одинок… В фильме «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» Джуд Лоу бросает к ногам зрительниц весь свой шарм, перед которым просто невозможно устоять.
А в «Близости» герой Лоу оказывается в страстно-болезненных отношениях сразу с двумя девушками. Одну из них играет Джулия Робертс, вторую — Натали Портман.
В этого стеснительного англичанина с мягкими манерами, интеллигентной профессией и чудной улыбкой невозможно не влюбиться. Именно так героиня Кэмерон Диаз немедленно и поступает в снежно-романтической комедии «Отпуск по обмену».
В 2007 году Джуд Лоу отошел от образа героя-любовника и сыграл печального владельца кафе с разбитым сердцем в красивой драме Вонга Кар-Вая «Мои черничные ночи».
В лаконичном триллере «Сыщик» молодому Джуду Лоу пришлось состязаться с гениальным и титулованным Майклом Кейном — за напряженной актерской дуэлью зрители наблюдали с открытым ртом и затаив дыхание.
Это сейчас невозможно представить в тандеме с Робертом Дауни-мл. никого другого, кроме Джуда Лоу. А ведь на роль лучшего друга и идеального соратника Шерлока Холмса доктора Ватсона в знаменитую франшизу о лондонском сыщике могли взять Джерарда Батлера или Колина Фаррелла…
В 2011 году Лоу снялся у Стивена Содерберга в тревожном триллере «Заражение», который во времена карантина многим показался пророческим.
Неожиданным, но впечатляющим было появление Джуда Лоу в образе обманутого мужа — Алексея Каренина в экранизации знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина» от британского режиссера Джо Райта.
Для съемок в криминальной комедии «Дом Хемингуэй» наш англичанин набрал тринадцать килограммов и, пожалуй, впервые предстал в столь брутальном и даже грубом образе.
В захватывающем триллере о подводниках «Черное море» Джуд Лоу неожиданно оказался в одной лодке с российскими актерами Константином Хабенским и Сергеем Пускепалисом.
Сериал «Молодой Папа» Паоло Соррентино стал настоящим подарком и для зрителей, и для Джуда Лоу как артиста. Своего Папу Пия XII он изобразил чувственным, капризным, сомневающимся и полным загадок.
Волшебник и директор «Хогвартса» Альбус Дамблдор в молодости был настоящим франтом. Полюбоваться на доброго мага с хитринкой в исполнении Джуда Лоу можно во франшизе «Фантастические твари».
В приключенческом фэнтези «Меч короля Артура» Гай Ричи заставил Джуда Лоу перевоплотиться в коварного, жестокого и кровожадного диктатора — таким злодеем актера мы еще не видели.
Появление Лоу в роли антагониста Йон-Рогга в блокбастере «Капитан Марвел» в 2019 году для многих стало большой неожиданностью.
В 2020 году Джуд Лоу прекрасно освоился и в пространстве психологического хоррора — в сериале-головоломке «Третий день».
Актер удивил поклонников, появившись в образе параноидального и жестокого правителя Англии Генриха VIII в костюмной драме «Игра королевы» (2023). Знакомый нам эффектный красавец исчез, а вместо него на авансцену вышел грузный, больной тиран.