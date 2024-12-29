К 52 годам талантливый британец Джуд Лоу сохранил неотразимый шик и при этом остался серьезным и глубоким актером. Мы присмотрелись к его обширной карьере, и поняли, что в ней найдутся фильмы буквально для каждого и на любой вкус: от романтических комедий и минималистичных драм до психологических триллеров и супергеройских блокбастеров.