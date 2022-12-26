Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»

В новом фильме создатели переосмыслили историю героя легендарных советских мультфильмов. По сюжету Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране, — попадает в город у моря, где находит друзей. Напомним, съемки фильма продолжались с сентября 2021 года по июнь 2022-го, работа стартовала в Сочи и завершилась в Подмосковье.