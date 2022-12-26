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26 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»

В Москве представили семейную картину по мотивам советского мультфильма
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Фото: «Централ Партнершип»

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась долгожданная премьера фильма «Чебурашка».

Картину представили режиссер Дмитрий Дьяченко, продюсер Эдуард Илоян, актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Софья Зайка, Сергей Лавыгин, Полина Максимова, Ева Смирнова, а также озвучившая главного героя Ольга Кузьмина.

В новом фильме создатели переосмыслили историю героя легендарных советских мультфильмов. По сюжету Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране, — попадает в город у моря, где находит друзей. Напомним, съемки фильма продолжались с сентября 2021 года по июнь 2022-го, работа стартовала в Сочи и завершилась в Подмосковье.

Первыми зрителями нового «Чебурашки» стали Екатерина Шпица с сыном, дочери Юлии Пересильд Анна и Мария, Дмитрий Чеботарев с семьей, Виктор ДобронравовКузьма Сапрыкин, Дарья Златопольская, Иван Колесников с дочерью, Софья Присс, Карен Арутюнов и многие другие.

В широкий прокат фильм «Чебурашка» выйдет 1 января 2023 года.

Яковлева и Гармаш на съемках фильма про Чебурашку
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