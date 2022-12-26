Бывший возлюбленный Бузовой упустил победу в популярном телешоу

Главный приз получила видеоблогер, певица и танцовщица Катя Адушкина, выступавшая в костюме Зебры. Вместе с ней в финале за победу также боролись телеведущий Владимир Маркони (Черный лебедь), музыкант и видеоблогер Dava (Щетка) и хореограф Евгений Папунаишвили (Морской конек).

Опытному танцору Давиду Манукяну не помогли даже хитрости, на которые он пускался, чтобы сбить с толку жюри. «Пятнадцать лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно, — признался Дава. — Егор Дружинин с легкостью меня бы раскусил. Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения».