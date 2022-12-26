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26 декабря 2022, новость

Бывший возлюбленный Бузовой упустил победу в популярном телешоу

Популярный блогер Dava рассказал, на какие пускался хитрости, чтобы запутать жюри
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9
фотографий
9
фотографий

На телеканале СТС состоялся финал шоу «Маска. Танцы», в ходе которого определили победителя.

Главный приз получила видеоблогер, певица и танцовщица Катя Адушкина, выступавшая в костюме Зебры. Вместе с ней в финале за победу также боролись телеведущий Владимир Маркони (Черный лебедь), музыкант и видеоблогер Dava (Щетка) и хореограф Евгений Папунаишвили (Морской конек).

Опытному танцору Давиду Манукяну не помогли даже хитрости, на которые он пускался, чтобы сбить с толку жюри. «Пятнадцать лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно, — признался Дава. —  Егор Дружинин с легкостью меня бы раскусил. Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения».

До финала проекта не удалось дойти Шуре, Анастасии Волочковой, Анне Семенович, Розе Сябитовой, Анне Седоковой, Мите Фомину, Александру Бельковичу, Наталии Медведевой, Карине Кросс и Вячеславу Макарову.

Всего в шоу выступали четырнадцать звезд, а пять членов жюри (Егор Дружинин, Сергей Светлаков, Тимур Родригез, Клава Кока и Мария Горбань) с помощью подсказок пытались угадать, кто скрывается за масками. 

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