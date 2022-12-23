Валдис Пельш высказался об изменении формата «Угадай мелодию»

Валдис Пельш

Телеведущий, режиссер Валдис Пельш в беседе с РИА «Новости» рассказал о свежих новогодних выпусках своей передачи «Угадай мелодию» и ответил на вопрос о смене формата шоу.

По словам Пельша, в новогодние праздники «Первый канал» покажет восемь выпусков «Угадай мелодию». Участвовать в одном из них будут финалисты другого проекта, который он ведет, — исполнители застольных песен из шоу «Поем на кухне всей страной».

«Участниками одной игры станут герои “Поем на кухне всей страной” — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков», — пообещал ведущий.

Новогодние выпуски «Угадай мелодию» будут с сюрпризами, признался Пельш, однако в целом изменений формата он опасается. «Я с осторожностью отношусь к каждому из [изменений]. Формат создали в 1953-м, и он идеален, а что-то новое может стать риском», — сказал он.