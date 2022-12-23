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23 декабря 2022, новость

По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу

Сарик Андреасян рассказал о планах создать целую вселенную по популярной детской книге
Сарик Андреасян | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Сарик Андреасян займется экранизацией цикла рассказов писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Сообщается, что в планах кинематографиста создать вселенную по произведению. Предварительно, Андреасян хочет выпустить пять сезонов сериала, полнометражный фильм и мультсериал.

Уточняется, что на производство кинопроектов для франшизы будет потрачено около семи лет.

Единственной на настоящее время экранизацией «Денискиных рассказов» является фильм 1970 года, снятый Виктором Храмовым и включающим четыре новеллы о приключениях школьника Дениса Кораблева: «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера» и «Двадцать лет под кроватью». 

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