Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики

В Москве состоялась премьера фантастической драмы «Мира».
Картину представили режиссер Дмитрий Киселев, продюсер Рубен Дишдишян, а также исполнители главных ролей Вероника Устимова и Евгений Егоров и члены съемочной группы.
По сюжету, главная героиня Лера — дочь космонавта, который уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира». Однажды на Владивосток, где разворачиваются события картины, обрушивается метеоритный дождь, и Лера, несмотря на неразрешенный конфликт, должна объединиться с отцом и вместе с ним найти близких и спасти город от катастрофы.
Премьеру посетили звездные гости: Филипп Киркоров с детьми, Кирилл Плетнев, Кирилл Зайцев, Ксения Суркова, Луиза-Габриэла Бровина, Мария Лобанова, Игорь Мишин и многие другие.
Фильм «Мира» уже в прокате.