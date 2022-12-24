Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики

По сюжету, главная героиня Лера — дочь космонавта, который уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира». Однажды на Владивосток, где разворачиваются события картины, обрушивается метеоритный дождь, и Лера, несмотря на неразрешенный конфликт, должна объединиться с отцом и вместе с ним найти близких и спасти город от катастрофы.