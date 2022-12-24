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24 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики

Знаменитости посетили светский показ фильма «Мира»
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В Москве состоялась премьера фантастической драмы «Мира».

Картину представили режиссер Дмитрий Киселев, продюсер Рубен Дишдишян, а также исполнители главных ролей Вероника Устимова и Евгений Егоров и члены съемочной группы.

По сюжету, главная героиня Лера — дочь космонавта, который уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира». Однажды на Владивосток, где разворачиваются события картины, обрушивается метеоритный дождь, и Лера, несмотря на неразрешенный конфликт, должна объединиться с отцом и вместе с ним найти близких и спасти город от катастрофы.

Премьеру посетили звездные гости: Филипп Киркоров с детьми, Кирилл Плетнев, Кирилл Зайцев, Ксения Суркова, Луиза-Габриэла Бровина, Мария Лобанова, Игорь Мишин и многие другие.

Фильм «Мира» уже в прокате.

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