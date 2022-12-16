Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре

Стало известно об участии британского актера Генри Кавилла в экранизации игры Warhammer 40,000. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, проект будет создавать Amazon Prime Video: в настоящее время компания занимается переговорами о правах на игру, созданную Games Workshop. Помимо этого, создатели рассматривают Кавилла на главную роль в экранизации, однако еще не приняли окончательного решения об актерском составе.
Новость о возможном участии артиста в фильме появилась после того, как он официально объявил, что больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Несмотря на то, что в конце октября Кавилл обещал, что вновь вернется на экраны в образе супергероя, в декабре стало известно о решении новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана сосредоточиться на более ранних этапах жизни Супермена. Именно по этой причине Кавилла в новых проектах заменит другой актер. Кто именно — пока не сообщается.
Также, как стало известно ранее, Генри Кавилл больше не будет играть Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Его заменит Лиам Хемсворт.
Действие игры Warhammer 40,000 происходит в далеком будущем: человеческая цивилизация остановилась в своем развитии и находится в состоянии нескончаемой войны с инопланетянами, магическими существами, богами и демонами.