Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре

По информации издания, проект будет создавать Amazon Prime Video: в настоящее время компания занимается переговорами о правах на игру, созданную Games Workshop. Помимо этого, создатели рассматривают Кавилла на главную роль в экранизации, однако еще не приняли окончательного решения об актерском составе.

Новость о возможном участии артиста в фильме появилась после того, как он официально объявил, что больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Несмотря на то, что в конце октября Кавилл обещал, что вновь вернется на экраны в образе супергероя, в декабре стало известно о решении новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана сосредоточиться на более ранних этапах жизни Супермена. Именно по этой причине Кавилла в новых проектах заменит другой актер. Кто именно — пока не сообщается.