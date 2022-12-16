«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards

Премия Critics Choice Awards, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, объявила номинантов в кинокатегориях. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Critics Choice Awards — американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония награждения победителей проводится в январе, поэтому считается как бы «подготовкой» к премии «Оскар».

В прошлом году премию Critics Choice Awards сразу в четырех номинациях получила лента Джейн Кэмпион «Власть пса»: ее не только признали лучшей картиной, но и отметили в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Среди комедий победу одержала «Лакричная пицца», а среди анимационных проектов — «Митчеллы против машин».