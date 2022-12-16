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16 декабря 2022, новость

«Все везде и сразу» получил 14 номинаций на Critics Choice Awards

Американская Ассоциация кинокритиков назвала номинантов на премию
Миешль Йео в фильме «Все везде и сразу» | Источник: Legion-Media.ru

Премия Critics Choice Awards, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, объявила номинантов в кинокатегориях. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Лента «Все везде и сразу» получила сразу 14 номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучшая комедия», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео, ранее признанная «иконой 2022 года») и «Лучшая мужская роль второго плана» (Ке Хюи Куан). За звание лучшего фильма также поборются «Аватар: Путь воды», «Вавилон», «Элвис», «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Топ Ган: Мэверик», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Говорят женщины», «RRR: Рядом ревет революция» и «Тар».

Среди режиссеров номинации получили Джеймс Кэмерон, Дэмьен Шазелл, Тодд Филд, Баз Лурман, Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, Мартин МакДона, Сара Полли, Джина Принс-Байтвуд, С.С. Раджамули и Стивен Спилберг.

Critics Choice Awards — американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония награждения победителей  проводится в январе, поэтому считается как бы «подготовкой» к премии «Оскар».

В прошлом году премию Critics Choice Awards сразу в четырех номинациях получила лента Джейн Кэмпион «Власть пса»: ее не только признали лучшей картиной, но и отметили в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Среди комедий победу одержала «Лакричная пицца», а среди анимационных проектов — «Митчеллы против машин».

Напомним, ранее были объявлены номинанты на премию «Золотой глобус 2023».

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Дэн Кван
Dan Kwan
Джеймс Кэмерон
James Cameron
Баз Лурман
Baz Luhrmann
RRR: Рядом ревет революция
Дэниэл Шайнерт
Daniel Scheinert
Банши Инишерина
Элвис
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Дэмьен Шазелл
Damien Chazelle
Вавилон
Фабельманы
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
1 р.
Все везде и сразу
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