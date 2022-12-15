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15 декабря 2022, новость

Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров

Такого результата проект достиг менее чем за 28 дней после премьеры
Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал третьим проектом стриминговой платформы Netflix, набравшим миллиард часов просмотров. Об этом сообщает Collider.

Шоу достигло результата в 1,02 миллиарда часов менее чем за 28 дней после премьеры. По количеству просмотров сериал «Уэнсдэй» обошли только четвертый сезон «Очень странных дел» (1,35 миллиарда часов) и первый сезон «Игры в кальмара» (1,65 миллиарда).

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. Главную роль исполнила Дженна Ортега. Также в проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

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