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15 декабря 2022, новость

Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

Оба названных режиссером актера снимаются в его новом фильме «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Режиссер Кристофер Нолан в интервью Total Film назвал величайших актеров всех времен. Его слова передает портал GamesRadar.

По мнению кинематографиста, выдающимися актерами могут считаться Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-мл. — оба артиста играют в грядущем фильме Нолана «Оппенгеймер».

«С тех пор как я впервые встретил его [Киллиана Мерфи], я всегда знал — хотя с тех пор прошло много времени, почти 20 лет, — что он один из величайших актеров не только своего поколения, но и всех времен», — высказался Нолан. Он также признался, что, работая над сценарием, он уже представлял Мерфи, который ранее снялся в его фильмах «Темный рыцарь», «Начало» и «Дюнкерк», в качестве главного героя.

«И я ждал проекта — и я знаю, что он тоже ждал — где мы могли бы сотрудничать с ним как с главным героем, и где я мог бы взвалить на его плечи тяжелую ношу, некий кинематографический вес, и наблюдать за тем, как он несет это бремя. Было так волнительно позвонить Киллиану и сказать: "Вот оно [эта роль]"», — добавил кинодеятель.

Нолан также отметил профессионализм Дауни-мл. «Все мы знаем, что Роберт Дауни-мл. — одна из величайших кинозвезд. Порой забываешь о том, что он величайший актер всех времен. Но наблюдать за тем, как он растворяется в этой игре и в этом персонаже, было невероятным напоминанием о том, какой он потрясающий актер», — отметил режиссер.

Премьера новой картины Нолана состоится 21 июля 2023 года. Фильм расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон, Гари Олдман и Рами Малек.

Ранее Кристофер Нолан рассказал о съемках сцены первого в истории испытания ядерного оружия.

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