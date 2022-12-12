Глава DC опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу

Джеймс Ганн | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн опроверг слухи о том, что он ненавидит актера Генри Кавилла. Об этом он написал в соцсетях.

Пользователи интернета предположили, что приостановка работы над фильмом «Человек из стали 2», в котором Супермена должен был сыграть Кавилл, может быть связана с тем, что Ганн испытывает неприязнь к актеру. Глава студии ответил, что это ложь.

Ранее The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщил, что новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран задумали перезапустить киновселенную без Аквамена и Супермена. Утверждалось, что они решили отказаться от съемок «Человека из стали 2» с Кавиллом в главной роли и от работы над продолжением «Аквамена» — роль этого супергероя исполняет Джейсон Момоа.