Фрейзер раскрыл причину отказа от сиквела «Джорджа из джунглей»

Брендан Фрейзер | Источник: Legion-Media.ru

Американский и канадский актер, звезда фильма «Мумия» Брендан Фрейзер поделился подробностями об отказе от съемок в сиквеле приключенческой комедии 1997 года «Джордж из джунглей», где он сыграл главную роль. Интервью опубликовано в издании Entertainment Weekly.

«По-моему, "Джордж" получил ремейк, и они включили туда шутку о том, что студия была слишком дешевой, чтобы меня нанять, что было недалеко от правды», — сказал Фрейзер.

«Я получил предложение. Не могу вспомнить, чем я в то время занимался, но я чувствовал, что хочу сняться вместо этого в "Тихом американце" с Майклом Кейном и сделать первый вестерн во Вьетнаме, срежиссированный Филлипом Нойсом, чтобы рассказать безгранично американскую историю. Я всегда делаю разный выбор, и, надеюсь, это поддерживает во мне и зрителях интерес. Оглядываясь назад, я думаю, что все [эти решения] в совокупности привели [меня] к тому месту, где я сейчас нахожусь», — заключил актер.

Фильм «Джордж из джунглей» вышел на экраны в 1997 году и был посвящен мужчине, которого вырастили гориллы в африканских джунглях, где он и жил, пока не встретил девушку Урсулу, забравшую его в Сан-Франциско. Основой картины стал одноименный мультфильм 1967 года. В 2003 году у ленты вышло продолжение, выпущенное сразу на физических носителях. Там роль Джорджа вместо Фрезера исполнил Кристофер Шоуэрман. Производством обоих фильмов занималась Walt Disney Pictures.