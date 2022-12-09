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9 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры

Актриса примерила пышные исторические костюмы на съемках драмы «Царская прививка»
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Фото: телеканал «Россия»

Институт развития интернета (ИРИ) и киностудия «Москино» приступили к завершающему этапу съемок нового исторического сериала «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II.

Действие сериала разворачивается в 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны. Императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех.

Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова. Также в проекте заняты: Филипп Янковский, Сергей МаринЮрий КузнецовАнтон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Петар Зекавица и другие.

Режиссером проекта выступает Егор Анашкин, ранее снявший экранизацию романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Онлайн-премьера сериала «Царская прививка» состоится на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия 1» в 2023 году.

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