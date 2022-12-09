Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры

Институт развития интернета (ИРИ) и киностудия «Москино» приступили к завершающему этапу съемок нового исторического сериала «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II.
Действие сериала разворачивается в 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны. Императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех.
Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова. Также в проекте заняты: Филипп Янковский, Сергей Марин, Юрий Кузнецов, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Петар Зекавица и другие.
Режиссером проекта выступает Егор Анашкин, ранее снявший экранизацию романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Онлайн-премьера сериала «Царская прививка» состоится на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия 1» в 2023 году.