Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Фото: телеканал «Россия»

Институт развития интернета (ИРИ) и киностудия «Москино» приступили к завершающему этапу съемок нового исторического сериала «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II.

Действие сериала разворачивается в 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны. Императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех.

Режиссером проекта выступает Егор Анашкин, ранее снявший экранизацию романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».