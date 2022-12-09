Асмус представила новое театральное шоу со своим участием

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В Москве состоялись премьерные показы обновленного иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Иная реальность». После двухлетнего перерыва постановка, созданная Мигелем при поддержке Вячеслава Дусмухаметова и впервые представленная в 2016 году, вернулась в «Особняк “Дашков, 5”».

«Я помню свое первое впечатление от просмотра шоу. Такого сильнейшего эмоционального опыта я не переживала больше нигде, — признается Асмус. — “Вернувшиеся” — легендарный проект <...> Шоу, в котором действие разворачивается одновременно в десятках комнат исторического особняка. Эти уникальные эмоции нужно испытать каждому».

В основу иммерсивного шоу «Вернувшиеся» легла пьеса Генрика Ибсена «Привидения». В обновленной версии спектакля зритель вновь отправится в путешествие по таинственному дому. Действие будет разворачиваться одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка.