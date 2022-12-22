Названы актер и актриса года

Круто, что зрители увидели меня разной. Может быть, кто-то увидел меня такой, какой не думал вообще увидеть. Это тоже часть моего плана по исполнению своих актерских мечт. Я очень надеюсь, что будут еще такие истории, потому что есть еще много дорог, которыми я не ходила, и мне нравится ходить в неизвестное, это очень интересный опыт. И признание, которое на этом пути случается, мне показывает, что, наверное, я все делаю правильно.