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22 декабря 2022, новость

Названы актер и актриса года

При составлении рейтинга учитывались популярность артистов у зрителей и их востребованность в проектах 2022 года
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Портал Кино Mail.ru подвел ежегодные киноитоги и представил рейтинг актеров — по результатам количества посещений их страниц на сайте и с учетом их востребованности в проектах 2022 года.

Так, актером года стал 34-летний Никита Ефремов. За этот год с его участием вышли такие проекты, как «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Сестры», «Иван Царевич и Серый Волк 5», где он озвучивает главного персонажа. На 2023-й намечен выход продолжения нашумевшего проекта «Содержанки» — «Содержанки. Перезагрузка», для съемок в котором актер изменился до неузнаваемости.

О своих работах актер рассказывает: «Мне достаются роли, которые отвечают моим внутренним запросам. И я понимаю, что одна из моих задач – показать, как не надо. А вторые две – помочь зрителям безопасно прожить свои чувства и начать диалог на какие-то темы, на которые, может быть, мы не очень хотим говорить».

37-летняя Светлана Иванова получила статус актрисы года. В 2022-м она снялась в сериалах «Обоюдное согласие», «Монастырь» и новых сезонах «Триггера» и «Теста на беременность».

Круто, что зрители увидели меня разной. Может быть, кто-то увидел меня такой, какой не думал вообще увидеть. Это тоже часть моего плана по исполнению своих актерских мечт. Я очень надеюсь, что будут еще такие истории, потому что есть еще много дорог, которыми я не ходила, и мне нравится ходить в неизвестное, это очень интересный опыт. И признание, которое на этом пути случается, мне показывает, что, наверное, я все делаю правильно.
Светлана Иванова

Отдельной номинации — «Трудоголик года» — удостоился Павел Прилучный, впечатливший количеством премьер со своим участием. В их числе сериалы «Предпоследняя инстанция», «Мажор 4», «Жизнь по вызову», «Союз спасения: Время гнева», «Сны», фильмы «Слон», «Любовники», «Мажор в Сочи».

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Специально для Кино Mail.ru актер прокомментировал попадание в рейтинг:

Я очень люблю свою работу и счастлив, что она есть у меня. А когда проекты с моим участием нравятся зрителям, это только доказывает, что я все делаю правильно. Из всех этих работ сложнее всего были съемки в монофильме «Слон», потому что там такая история, которую так или иначе прокручиваешь через себя.
Павел Прилучный

Также были названы лучшие фильмы и сериалы года. Подробнее о номинантах читайте в большом рейтинге Кино Mail.ru.

Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
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Павел Прилучный
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1 р.
Оффлайн
Светлана Иванова
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Никита Ефремов
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