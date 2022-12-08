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8 декабря 2022, новость

ТНТ предложил зрителям «спасти» шоу «Импровизация»

Телеканал огласил условие, при котором передача вернется в эфир
Кадр из шоу «Импровизация»

В начале декабря стало известно о закрытии популярного шоу ТНТ «Импровизация». Новость вызвала широкий резонанс среди зрителей, поэтому телеканал решил дать поклонникам шанс спасти любимую программу и вернуть ее в эфир. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Для этого официальный канал шоу на видеохостинге Rutube должен набрать миллион подписчиков до конца года. Как подчеркивают представители пресс-службы ТНТ, чтобы спасти «Импровизацию», зрителям «нужно доказать свою преданность проекту».

Напомним, ранее о закрытии шоу сообщили его участники: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Позже телеканал подтвердил эту информацию, объяснив решение тем, что в сравнении с другими программами «Импровизация» имела более низкие рейтинги. 

Напомним, комедийное шоу «Импровизация» стартовало на канале ТНТ в 2016 году. Ведущим выступал Павел Воля. По условиям проекта, четыре комика и один звездный гость оказывались в странных, нелепых, нестандартных ситуациях, из которых им приходилось выкручиваться с помощью чувства юмора. Сценария не подразумевалось, и все происходившее на сцене придумывалось на ходу. 

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