ТНТ предложил зрителям «спасти» шоу «Импровизация»

Кадр из шоу «Импровизация»

В начале декабря стало известно о закрытии популярного шоу ТНТ «Импровизация». Новость вызвала широкий резонанс среди зрителей, поэтому телеканал решил дать поклонникам шанс спасти любимую программу и вернуть ее в эфир. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Для этого официальный канал шоу на видеохостинге Rutube должен набрать миллион подписчиков до конца года. Как подчеркивают представители пресс-службы ТНТ, чтобы спасти «Импровизацию», зрителям «нужно доказать свою преданность проекту».

Напомним, ранее о закрытии шоу сообщили его участники: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Позже телеканал подтвердил эту информацию, объяснив решение тем, что в сравнении с другими программами «Импровизация» имела более низкие рейтинги.