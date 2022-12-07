Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»

В ходе очной защиты проектов, претендующих на поддержку Фонда кино студия Никиты Михалкова «Тритэ» представила приключенческий фильм « Бременские музыканты » по мотивам одноименного культового советского мультфильма . Об этом сообщает ИА «Интерфакс».

Сообщается, что в новых «Бременских музыкантах» расскажут о детстве Трубадура и его знакомстве с животными. Продюсер Леонид Верещагин подчеркнул, что фильм будет снят в жанре семейного мюзикла, как и оригинальный мультфильм, легший в основу его сценария.