Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»

В ходе очной защиты проектов, претендующих на поддержку Фонда кино студия Никиты Михалкова «Тритэ» представила приключенческий фильм «Бременские музыканты» по мотивам одноименного культового советского мультфильма. Об этом сообщает ИА «Интерфакс».
Как рассказал режиссер Алексей Нужный, сейчас идет подготовка к производству картины. Постановщик также раскрыл имена исполнителей ключевых ролей. Трубадура сыграет Тихон Жизневский, Сыщика — Константин Хабенский, Петуха — Юра Борисов, Осла — Дмитрий Дюжев. Кроме того, известно, что роль Пса досталась Роману Курцыну, Ирина Горбачева сыграет Кошку, Мария Аронова станет Разбойницей, а Сергей Бурунов — Королем. Актриса на роль Принцессы еще не выбрана.
Сообщается, что в новых «Бременских музыкантах» расскажут о детстве Трубадура и его знакомстве с животными. Продюсер Леонид Верещагин подчеркнул, что фильм будет снят в жанре семейного мюзикла, как и оригинальный мультфильм, легший в основу его сценария.
Сообщается, что в проекте прозвучит музыка Геннадия Гладкова.