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6 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Лиза Арзамасова вернулась к роли в неофициальном продолжении «Анны-детектива»

Актриса появится в новых сериях проекта «Анна и тайна прошлого»
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Фото: «ТВ Центр»

Лиза Арзамасова вернется к роли Анны Штольман в продолжении полюбившегося зрителям сериала «Анна и тайна прошлого», который, в свою очередь, является неофициальным продолжением «Анны-детектива».

На телеканале «ТВ Центр» готовятся к премьере сразу три новых сезона проекта — «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

В первом сезоне, вышедшем в эфир весной 2022-го, героиня Лизы Арзамасовой приехала из Москвы в небольшой провинциальный городок Затонск, чтобы ухаживать за заболевшей бабушкой, и оказывается втянута в расследование жестокого убийства.

В итоге Анна остается в Затонске: сначала уехать не дает внезапный приступ аппендицита, а потом — новые расследования, в которых ей помогает унаследованный от бабушки дар — способность говорить с ушедшими в мир иной, — и о которых расскажут новые серии.

«Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости, — говорит Арзамасова. — Я не буду рассказывать всего, что ждет мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без ее знаний и уникальных способностей».

Вопрос об отношениях между Анной и следователем Сумароковым, в первом сезоне находившихся, по словам исполнителя этой роли Станислава Беляева, «пока только в начале формирования», остается открытым. 

Новые эпизоды будут показаны 13, 14 и 15 декабря в 18.15.

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