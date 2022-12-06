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6 декабря 2022, новость

Актриса Павловец рассказала, что могла сыграть главную роль в «Ворониных»

Ольга Павловец объяснила, почему не снялась в популярном ситкоме
Ольга Павловец | Источник: PersonaStars

Актриса Ольга Павловец призналась, что могла сыграть в сериале «Воронины». Этим она поделилась в беседе с «Телепрограммой».

Павловец отметила, что ее утвердили на главную роль в «Ворониных», однако у нее не получилось принять участие в съемках из-за напряженного графика: она должна была сниматься «в очередной мелодраме».

«Я иногда думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы я снялась в "Ворониных"? Ведь получился бы совсем другой путь! Но — как сложилось, так сложилось», — поделилась актриса. По словам Павловец, она не жалеет, что не попала в проект, однако ей любопытно, что из этого могло бы получиться.

Актриса отметила, что не боится сниматься в комедиях и выглядеть смешной. «Наоборот — это круто, это высшая степень актерского мастерства. Комедия – очень сложный жанр, сложнее, чем драма», — заявила Ольга Павловец.

Сериал «Воронины» выходил на СТС с 2009 по 2019 год. Главные роли в комедии о рядовой семейной паре и их родственниках исполнили Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и другие.

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