Актриса Павловец рассказала, что могла сыграть главную роль в «Ворониных»

Ольга Павловец | Источник: PersonaStars

Актриса Ольга Павловец призналась, что могла сыграть в сериале «Воронины». Этим она поделилась в беседе с «Телепрограммой».

Павловец отметила, что ее утвердили на главную роль в «Ворониных», однако у нее не получилось принять участие в съемках из-за напряженного графика: она должна была сниматься «в очередной мелодраме».

«Я иногда думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы я снялась в "Ворониных"? Ведь получился бы совсем другой путь! Но — как сложилось, так сложилось», — поделилась актриса. По словам Павловец, она не жалеет, что не попала в проект, однако ей любопытно, что из этого могло бы получиться.

Актриса отметила, что не боится сниматься в комедиях и выглядеть смешной. «Наоборот — это круто, это высшая степень актерского мастерства. Комедия – очень сложный жанр, сложнее, чем драма», — заявила Ольга Павловец.