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6 декабря 2022, новость

Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ

Канал готовит к премьере проект «Конфетка»
Гарик Мартиросян и Марина Кравец в шоу «Конфетка»

Телеканал ТНТ приступил к съемкам нового музыкального проекта «Конфетка». Об этом сообщается в пресс-службе телеканала.

Вести новое шоу будут юмористы Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их творения и заставят их пока еще не признанные шедевры по-настоящему зазвучать.

Кроме того, каждая композиция получит новое дыхание благодаря звездам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии.

В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звезд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз.

Первый эпизод шоу выйдет в 2023 году. «Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в настоящую "конфетку"», — говорится в пресс-релизе.

Премьера проекта «Конфетка» ожидается в 2023 году.

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