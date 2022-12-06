На ТНТ подтвердили информацию о закрытии «Импровизации»

В пресс-службе телеканала ТНТ подтвердили «Газете.Ru», что шоу «Импровизация» действительно уходит из эфира.

Сообщается, что в сравнении с другими программами «Импровизация» имела более низкие рейтинги. Также представители канала объяснили, что в данное время юмору «действительно пришлось непросто», из-за чего было принято решение закрыть проект.

«Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой, — так неизменно происходит из раза в раз», — заверили на ТНТ.